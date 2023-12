Cattaneo (FI): "Il MES è un tema di credibilità europea, verrà approvato"

Alessandro Cattaneo (Forza Italia) ad Affaritaliani.it: "In Europa ci si afferma più per credibilità che per non per contrapposizione"



"Sono mesi che come posizione personale dico che il MES è un tema di credibilità europea e che in Europa ci si afferma più per credibilità che per non per contrapposizione". Con queste parole Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia ed ex capogruppo azzurro alla Camera, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia un errore da parte della maggioranza non approvare il Meccanismo di Stabilità Europeo questo giovedì.



"Detto questo, condivido anche quello che ha detto Giorgia Meloni, nel senso che il MES fa parte di un discorso più ampio dove c'è il Patto di Stabilità e diverse partite europee che vanno giocate e viste tutte insieme. E ovviamente - aggiunge Cattaneo - sono contento della posizione del nostro segretario nazionale Tajani che ha ben detto che problemi per approvare il MES non ce ne sono. Poi, approvarlo questo giovedì o in un altro momento non mi straccio le vesti. Quindi continuo a pensarla come l'ho sempre pensata. Bene intanto che oggi l'argomento sia salito nelle priorità, poi si troverà il momento e la condizione migliore per poterlo approvare", conclude il deputato di Forza Italia.