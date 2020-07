Cdx in piazza. Forza Italia raccoglie firme per Berlusconi senatore a vita

Centrodestra: in piazza FI raccoglie firme per Cav senatore a vita

In piazza del Popolo, a margine della manifestazione del centrodestra, Forza Italia ha allestito un banchetto per raccogliere le firme a sostegno della richiesta di nomina di Silvio Berlusconi a senatore a vita e all'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia.

BERLUSCONI: SALVINI, 'ELIMINATO IN MODO INFAME DA DOVE ITALIANI LO AVEVANO MESSO'

"Saluto a BERLUSCONI che in maniera infame è stato umiliato ed eliminato da dove gli italiani lo avevano messo. Io in tribunale a Catania il 3 ottobre ci andrò a testa alta". Così Matteo Salvini, parlando a piazza del Popolo, parlando del caso BERLUSCONI e del suo processo per il caso Gregoretti. Salvini ha poi chiesto "la riforma della giustizia, urgente da fare nel paese".

BERLUSCONI: TAJANI, 'CON SALVINI VOGLIONO FARE COME CON SENTENZA LEADER FI'

''Quella contro Silvio Berlusconi è una ignobile sentenza decisa con ordini impartiti dall'alto. E con Salvini vogliono fare come con la sentenza Berlusconi''. Così il vicepresidente di Fi Antonio TAJANI dal palco della manifestazione di centrodestra.

CENTRODESTRA: TAJANI "NOI CAPACI FARE SINTESI, MAGGIORANZA NO"

"Non riuscendo a risolvere i problemi a casa loro non sono in grado di confrontarsi con noi. Noi i nostri problemi li abbiamo sempre risolti, e la dimostrazione e' che abbiamo candidati unitari in tutte le regioni dove si vota, loro li stanno cercando o ne hanno parecchi come in Puglia. La vera differenza tra loro e noi e che loro non sono in grado di fare una sintesi, noi siamo tre voci diverse ma in grado di fare una sintesi, e con la sintesi si vince". A dirlo Antonio TAJANI ai cronisti in piazza del Popolo nel giorno della manifestazione unitaria del centrodestra. TAJANI ha confermato l'invito arrivato dal governo al confronto. "E' arrivata una lettera, nei prossimi giorni ci vedremo".

FASE 3: TAJANI, 'FORZE POLIZIA GUADAGNANO POCO PIU' DEL REDDITO DI CITTADINANZA'

''Abbiamo forze di polizia che guadagnano poco più del reddito di cittadinanza''. Così Antonio TAJANI, vicepresidente di Fi dal palco della manifestazione del centrodestra. ''Senza lavoro non c'è né dignità né libertà che non si realizzano come il reddito di cittadinanza''

Governo: Tajani, via maestra e' voto. Speriamo ce lo concedano

"Certo che la via maestra e' quella delle elezioni anticipate. Speriamo che ci mandino a votare questi signori. Finche' non ci sara' un governo di centrodestra non ci fermeremo". Cosi' Antonio Tajani nel suo intervento alla manifestazione 'Insieme per l'Italia del lavoro'.