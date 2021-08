Centrodestra, esodo da Berlusconi a Meloni. Schifani respinto da FdI

Nell'ultimo anno si è assistito a una vera e propria fuga da Forza Italia: Laura Ravetto, Mariarosaria Rossi, Michaela Biancofiore, Osvaldo Napoli, Cosimo Sibilia, gli ex coordinatori Marin, Mugnai. E adesso, dopo Lucio Malan, sottolinea Libero Quotidiano, il primo approdo per gli azzurri delusi è il partito di Giorgia Meloni. Da Fratelli d'Italia fanno sapere di aver ricevuto "tantissime richieste" ma gli aspiranti aderenti hanno dovuto sottostare a una sorta di "controllo di qualità", con una "attesa fino a otto mesi" prima di essere accolti.

Schifani respinto dalla Meloni

Giorgia Meloni sta però operando con cautela, per non svuotare eccessivamente il partito di Silvio Berlusconi. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, l'ex presidente del Senato Renato Schifani sarebbe stato respinto da Fratelli d'Italia nonostante l'intenzione manifestata di unirsi al partito. "Dopo aver già abbandonato Forza Italia una volta, passando con lo sfortunato Ncd di Angelino Alfano nel 2013, per poi fare ritorno a capo chino nel 2016, a inizio luglio Renato Schifani ha tentato il bis provando a entrare in Fratelli d’Italia", scrive il Fatto. "Ma non c’è stato niente da fare: Giorgia Meloni gli ha fatto sapere, tramite i suoi emissari, che non era proprio il caso".