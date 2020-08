Centrodestra, Forza Italia 'benedice' l'accordo. Tajani ad Affaritaliani.it

"L'accordo nasce per le elezioni regionali in Veneto e contiene i pilastri storici della battaglia politica del presidente Berlusconi: il presidenzialismo e l'autonomia regionale, impegni che vengono ribaditi". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani commenta con Affaritaliani.it l'accordo siglato nel Centrodestra. "E' la riconferma dell'alleanza di Centrodestra, un accordo complessivo nel quale ad esempio c'è anche la riforma della giustizia". Un patto che varrà anche per le elezioni politiche, quando ci saranno? "E' ovvio che alle prossime elezioni politiche andremo uniti, Berlusconi è stato il fondatore del Centrodestra e noi siamo sempre stati per l'unità della coalizione", conclude Tajani.