Centrodestra in piazza il 2 giugno. Salvini: "Non è la spallata al governo"

"Il 2 giugno il Centrodestra sarà unito in tutte le piazze italiane, in sicurezza, a distanza e con propositi costruttivi". Lo spiega ad Affaritaliani.it il leader della Lega Matteo Salvini dopo il vertice con Giorgia Meloni e Antonio Tajani. "Sceglieremo un momento comune della giornata per unire tutta l'Italia che sta chiedendo al governo di passare finalmente dalle parole ai fatti. Gli italiani sono stanchi delle troppe chiacchiere. I soldi in banca non ci sono, così come la cassa integrazione e i fondi per la famiglia. Senza parlare della scuola che non si sa quando ricomincerà. La pazienza ha un limite". Forza Italia sarà presente? "Sì, certo. Tutti insieme senza bandiere di partito, ci sarà solo il tricolore. Io, Meloni e Tajani saremo insieme a Roma". Alla domanda se il 2 giugno il Centrodestra tenterà la spallata al governo, Salvini risponde: "No, è la voce degli italiani senza voce perché il governo ha dimenticato milioni di cittadini". E infine la domanda sulla presenza in piazza di Silvio Berlusconi: "Non lo so, ci sarà tutto il Centrodestra. Poi non faccio nomi e cognomi".

Centrodestra, Meloni: Il 2 giugno insieme contro Governo diamo voce a dissenso - "Il 2 giugno, insieme come centrodestra vogliamo, dare voce al dissenso degli italiani. Vogliamo dare voce a quell'Italia che non crede più nelle promesse di questo Governo, che ancora deve pagare la cassa integrazione, che non ha ancora fatto vedere un euro alle imprese e che intanto pensa a regolarizzare gli immigrati clandestini o a far uscire i boss dal carcere, come è accaduto in queste settimane. Noi vogliamo dire che la pazienza è finita. Vogliamo farlo in nome e per conto dei milioni di italiani che vogliono manifestare il loro dissenso e lo faremo ovviamente rispettando le regole". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine dell'incontro con Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Fi). Avete già trovato luogo e modalità? "Ci stiamo lavorando. In momenti come questo bisogna far trottare la fantasia".



Centrodestra: Tajani, il 2 giugno avanzeremo proposte per Paese - "Il 2 giugno avanzare una serie di proposte per il Paese. L'Italia ha bisogno di liquidita', i soldi non arrivano e molti italiani si preparano a perdere il lavoro. Ieri 3 imprese su 10 non hanno riaperto ed il rischio e' che non riaprano piu'". Lo afferma il vicepresidente di Fi Antonio Tajani al termine del vertice del centrodestra. L'esponente di Fi ha sottolineato le difficolta' in cui versano alcuni settori come ad esempio quello turistico.