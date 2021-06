Centrodestra, Salvini: "Il simbolo della Lega c'è e ci sarà". Intervista

"Condivido con l'amico Silvio (Berlusconi, ndr) la volontà di collaborare in maniera positiva ed efficace, per il bene dell'Italia e anche del governo, viste le divisioni crescenti in PD e 5Stelle. Ma un partito unico non si crea in pochi giorni, e le identità dei nostri movimenti sono un valore popolare importante: sulle schede elettorali, e nei cuori di milioni di italiani, il simbolo della Lega c'è e ci sarà". Lo afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini dopo le parole di questa mattina di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, che ha proposto un Centrodestra unito nel 2023 indicando come possibile simbolo Cdu.



"Altra cosa, più efficace e veloce, è invece lavorare come stiamo facendo per dare vita ad una Federazione che metta in comune valori, progetti e riforme, a partire dai 6 referendum sulla Giustizia che sono la prima occasione per dimostrare unità e compattezza. Dopo la guerra al Covid la politica deve costruire e risolvere, non litigare e chiacchierare. Noi ci siamo!", conclude il segretario della Lega.