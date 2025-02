Chat FdI, Salvini: "Epiteti sgradevoli ma non sono permaloso, sono frasi del passato". VIDEO

Matteo Salvini sul caso delle chat di Fdi: "Chat Fdi? È il gonfio che mi dà fastidio. Non sono permaloso. Se c'è qualcosa che reale al passato è di pessimo gusto ma non è un problema politico. Se considerazioni venissero fatte da alleati adesso sarebbe un altro tema. Non entro nel merito della correttezza e della moralità. Le chat non mi appassionano, ma quando si critica un movimento straordinario come la Lega mi infastidisco. Il giudizio sull'onore non lo lascio decidere a nessun altro. Oggi offriamo con questa legge di mantenere promesse con onore. Non sono un guardone e non sbircio le chat. Questi sgradevoli epiteti di anni fa hanno un peso, ma ne avrebbero un altro se fossero fatti domani".