Chi è Chiara Braga, neo-capogruppo Pd. Comasca ed esperta di temi ambientali

Chiara Braga, la neo capogruppo alla Camera del Pd: laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

Chiara Braga, la nuova capogruppo alla Camera del Pd, è la fedelissima per eccellenza di Elly Schlein. Ma, pur essendo relativamente giovane, ha vissuto in primo piano tutte le stagioni del Pd: da Renzi a Zingaretti fino a Letta. Deputata dal 2008, è stata responsabile della Transizione ecologica, Sostenibilità e Infrastrutture durante l'ultima segreteria di Enrico Letta. Per l'attuale leader dem è stata responsabile nazionale delle iniziative politiche della mozione a sostegno della sua candidatura. Legata ai temi ambientali, ha sostenuto Schlein in quanto "unica alternativa" per la lotta al cambiamento climatico.

Chiara Braga è lombarda, nata a Como il 2 settembre 1979. Si è laureata in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano nel 2003, e ha lavorato come tecnico urbanista presso il Comune di Lomazzo dal 2003 al 2008.

È stata vicesindaco e assessore all'Urbanistica di Bregnano dal 2004 al 2009 per la lista "Insieme per Bregnano", oltre che consigliere provinciale di Como nella lista de L'Ulivo dal 2007 al 2012, dove ha ricoperto il ruolo di vice-capogruppo.

Alle elezioni politiche del 2008 è stata candidata alla Camera dei deputati, ed eletta per la prima volta deputata tra le liste del Partito Democratico nella circoscrizione Lombardia 2.