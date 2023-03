Chi è Michele Fina, abruzzese e uomo di Andrea Orlando: il nuovo tesoriere Pd

All'inizio del 2019, con l'inizio della segreteria di Nicola Zingaretti, è entrato a far parte della direzione nazionale del partito



In un partito tenere i cordoni della borsa è fondamentale. Quello del tesoriere è dunque un ruolo chiave. Ed Elly Schlein, un po' a sorpresa, per questa poltrona cruciale ha scelto ieri durante la prima assemblea del Partito Democratico che l'ha incoronata segretaria Michele Fina, senatore, segretario del Pd abruzzese.

Fina, uomo vicinissimo all'ex ministro Andrea Orlando, è nato ad Avezzano nel 1978. Ha vissuto a Luco dei Marsi dove si è prima iscritto alla facoltà di Scienze Politiche all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e, in seguito, all'Università degli Studi dell'Aquila, presso cui ha conseguito la laurea in culture per la comunicazione.

Iniziò ad avvicinarsi alla politica entrando in Sinistra Giovanile, l'organizzazione giovanile dei Democratici di Sinistra, di cui fu segretario regionale e componente della direzione nazionale. Dal 2004 al 2010 fu assessore della provincia dell'Aquila, non di origine elettiva, con deleghe all'ambiente e alla protezione civile sotto la presidenza di Stefania Pezzopane.

Entrò quindi a far parte del Partito Democratico fin dalla sua fondazione nel 2007, diventando il primo segretario provinciale dell'Aquila del nuovo partito. Vicino ad Andrea Orlando, ne diventò capo della segreteria nel 2013 al ministero dell'ambiente, diventando poi suo collaboratore al ministero della giustizia dal 2014 al 2018 e dal 2021 al 2022 al ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'inizio del 2019, con l'inizio della segreteria di Nicola Zingaretti, è entrato a far parte della direzione nazionale del partito e nel luglio dello stesso anno è stato eletto segretario regionale per l'Abruzzo del Partito Democratico.