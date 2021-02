Chico Forti: "Bene la conferma di Di Maio agli Esteri"

Il messaggio di Chico Forti sulla riconferma di Di Maio a ministro degli Esteri nel governo Draghi.

“Ho appena saputo della riconferma di Luigi Di Maio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una notizia per me d’importanza vitale. Indipendentemente dalle ideologie politiche ci terrei a far pervenire un vostro messaggio di supporto a colui che, innegabilmente, è riuscito dove tanti altri hanno fallito. Io sono limitato, la mia voce non viaggia lontano, ma voi da qualche tempo ormai, siete la mia voce e potete sopperire.

Col vento in poppa,

Chico”.