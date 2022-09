Dove e come richiedere la tessera elettorale

Dove e come fare per richiedere la tessera elettorale? Scopri tutti i dettagli e la spiegazione nel nostro approfondimento

La tessera elettorale è un documento fondamentale per le elezioni 2022. Senza di essa nella maggior parte dei casi non è possibile esprimere il proprio voto. Sul documento abbiamo informazioni come i dati anagrafici del titolare, il numero della sezione elettorale, l'indirizzo del luogo di votazione e i numeri dei collegi elettorali ai quali si appariene Inoltre, contiene 18 spazi su cui verrà apposto il timbro che certifica di aver partecipato al voto. La tessera elettorale permette anche di avere le agevolazioni di viaggio concesse durante le elezioni. Come richiedere la tessera elettorale per chi vota per la prima volta o in caso di smarrimento, furto, cambio di residenza o altro? Ecco tutte le risposte a questi dubbi.

Come richiedere la tessera elettorale

La tessera elettorale si ottiene al compimento dei 18 anni di età, momento in cui si può esercitare il diritto di voto. Questa infatti va presentata al seggio insieme a un documento d'identità valido (qui tutte le regole sul voto per le elezioni 2022). Raggiunta la maggiore età si viene iscritti in automatico alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che provvederà poi a spedire la tessera elettorale direttamente a casa gratuitamente. Il documento non ha scadenza ma perde di validità al 18esimo timbro apposto. Superato tale limite bisogna richiederne una nuova. Nel caso non sia arrivata ci si deve rivolgere all'ufficio elettorale del proprio Comune per segnalare il mancato recapito. Al momento non è possibile fare richiesta della tessara elettorale online.

Se non è possibile recarsi in prima persona all'ufficio elettorale potete sempre delegare una persona con un documento scritto, anche a mano, accompagnato dalla copia del documento dell'intestatario delegante.

Come richiedere la tessera elettorale in caso di furto o smarrimento

Se avete perso la tessera elettorale o vi è stata rubata potete avere un duplicato al proprio Comune di residenza dopo aver fatto domanda all'ufficio elettorale di riferimento avendo con sé la denuncia di smarrimento o furto del documento. In alternativa si può compilare un'autodichiarazione in cui si afferma, sotto la propria responsabilità personale e consci delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione, di aver smarrito la tessera elettorale. Se non avete fatto in tempo ad ottenere il duplicato è comunque possibile recasi al voto in via eccezionale, afferma il Ministero, "previa verifica dell’iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni”.

Come richiedere la tessera elettorale in caso di cambio di residenza

In caso di cambio di residenza sarà il nuovo Comune a spedirvi la tessera elettorale aggiornata, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune in cui si risiedeva in precedenza. Se la residenza viene modificata ma resta nello stesso Comune si riceverà un tagliando da applicare sulla tessera. Se non lo ricevete potete ottenerlo all'ufficio elettorale portando con voi un documento d'identità.

Come richiedere la tessera elettorale in caso di documento danneggiato o senza più spazio per i timbri

Nel caso in cui la tessera elettorale sia rotta, strappata o non più leggibile dovrete richiedere un duplicato presso l'ufficio elettorale del Comune di residenza riconsegnando il documento danneggiato. Se invece non avete più spazio e avete raggiunto i 18 tibri dovete sempre recarvi nell'ufficio elettorale del Comune di residenza o del Municipio per chiedere una nuoa tessera. Anche in questo caso si dovrà presentare il vecchio documento ormai saturo di timbri.