Comunali 2021, Cdx apre a società civile: "Candidati senza tessera di partito"

Questa mattina, i leader del centrodestra - Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani - si sono riuniti con "l’obiettivo di individuare entro l’autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative", come si legge in una nota congiunta. Non si è parlato di nomi - assicurano - ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovare candidati di alto livello, anche al di fuori dal mondo della politica. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città.

"Allargare coinvolgere, ascoltare, ci rivediamo la prossima settimana. Le citta' che andranno al voto sono amministrate male dal Pd o M5, l'obiettivo che noi ci prefissiamo e' quello di allargare e includere senza preclusione anche alla possibilità di candidature senza tessera di partito ma di area alternativa alla sinistra. Si tratta di una battaglia ancora più stimolante”, ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una conferenza stampa, parlando dei contenuti del vertice del centrodestra.