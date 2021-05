Comunali, Michetti a Roma e Racca a Milano: spunta l'ipotesi di intesa nel Cdx

Al via il vertice del centrodestra per stringere sulle candidature alle amministrative. Negli uffici della Lega alla Camera sono arrivati Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Sono presenti anche Gaetano Quagliariello di Cambiamo (Giovanni Toti e' in video collegamento), Maurizio Lupi (Noi per l'Italia), il leghista Andrea Crippa, Antonio De Poli e Lorenzo Cesa (Udc), l'azzurra Licia Ronzulli, Ignazio La Russa per Fdi, Vittorio Sgarbi per Rinascimento. Nell'incontro si farà il punto anche su Roma e Milano. Per la Capitale Fratelli d'Italia punta sull'avvocato Michetti mentre per Milano e' spuntata anche la candidatura di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

"Maurizio Gasparri sarà il candidato sindaco di Roma per il centrodestra". È quanto riporta la testata online Fanpage, che parla di "accordo raggiunto" sul senatore azzurro. "Un sondaggio commissionato dal centrodestra, che Fanpage.it ha potuto visionare, indica Gasparri come il candidato più gradito. "In mancanza di un accordo tra gli alleati su un nome della società civile, Fratelli d'Italia e Lega sarebbero pronti a dare il semaforo verde al senatore azzurro Maurizio Gasparri - è quanto si legge nell'articolo in rete - . L'ex ministro ed esponente di Forza Italia, è anche il commissario romano del partito di Berlusconi e sarebbe pronto a correre per il Campidoglio sfidando Virginia Raggi, Carlo Calenda e il candidato che sarà indicato dalle primarie del centrosinistra, con tutta probabilità Roberto Gualtieri". Secondo la testata c'è l'ok anche di "Fratelli d'Italia, primo partito del centrodestra nella capitale" che "ha sondato negli scorsi giorni il nome dell'avvocato e speaker radiofonico Enrico Michetti. Giudicato troppo debole, avrebbe prevalso la scelta di una candidatura politica trovando così la disponibilità di Gasparri e l'intenzione da parte di tutti gli alleati di mantenere unita la coalizione".

"Il centrodestra avrà tutti i difetti del mondo però quando vuole si siede al tavolo e una sintesi la trova. Benissimo sia Racca (le farmacie sono amatissime a Milano) che Michetti che mi ha sempre dato voce a Radio Radio. Bene. Andiamo a vincere e a sfrattare il Pd-M5s". Lo scrive su Twitter, il deputato della Lega Claudio Borghi, mentre alla Camera è in corso il vertice del centrodestra sulle candidature alle Comunali.

"La mia candidatura per Roma rimane in campo. Valutero' se ne varra' la pena condurre una campagna solitaria o se si potra' trovare un accordo". Lo dice Vittorio Sgarbi poco prima dell'inizio del vertice di centrodestra nel quale si dovrebbero decidere i candidati del centrodestra. "Sottolineo pero' che tutto il mondo sa chi sono io, mentre questo papabile candidato del centrodestra e si fa il nome di Michetti non lo conosce nessuno. Io comunque non ho nessun pregiudizio", prosegue Sgarbi. "Io credo comunque che il candidato di centrodestra andra' al ballottaggio a Roma", conclude il deputato.

"Non posso che tessere le mie lodi sia nei confronti di Guido Bertolaso, fondamentale per la nostra campagna vaccinale, che di Gabriele Albertini, grande sindaco del passato. Credo che il centrodestra trovera' una sintesi e delle persone capaci ed in grado di contrastare i candidati del centrosinistra". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione "Quel che resta del giorno" su RaiNews24 a proposito del vertice del centrodestra sui candidati sindaci alle prossime amministrative.