Comunali, Venezia a Brugnaro. Trento e Mantova al Centrosinistra

Archiviato lo scrutinio per Regionali e referendum costituzionale, si è passati allo spoglio dei voti delle elezioni comunali e di quelle in Valle d'Aosta, unica regione a statuto speciale di questa tornata elettorale. In tutto si è votato in 958 Comuni, tra cui 15 capoluoghi di provincia.

A Venezia, il centrodestra vince al primo turno con il sindaco uscente Luigi Brugnaro. Il primo cittadino riconfermato è oltre il 57 per cento, seguito da Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 28%, Sara Visman (M5S) poco sopra il 4%. A metà scrutinio, Baretta si è congratulato con Brugnaro riconoscendo la sua vittoria.

Il centrosinistra vince invece al primo turno a Trento, confermando la tradizione cittadina. Franco Ianeselli, quando mancano i dati di sole 7 sezioni, ha già raggiunto quota 54, 23 per cento, per staccando Andrea Merler del centrodestra al 32,3%.

Testa a testa a Reggio Calabria tra il primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà - di centrosinistra - e il candidato del centrodestra Nico Minicuci. Falcomatà è al 35,8%, mentre Minicuci è al 34,8%. Angela Marcianò (Fiamma tricolore) è al 13,1%, Saverio Pazzano (Riabitare Reggio) al 7,8.

A Mantova, vittoria al primo turno per il centrosinistra di Mattia Palazzi, oltre il 70 per cento mentre lo sfidante del centrodestra Stefano Rossi si attesta a 22.

Possibile ballottaggio a Chieti, dove Fabrizio Di Stefano del centrodestra e Diego Ferrara del centrosinistra. A Lecco Giuseppe Ciresa è al 48,8 e Mauro Gattinoni del centrosinistra al 40,5. A Bolzano invece si va al ballottaggio tra Renzo Caramaschi del centrosinistra e Roberto Zanin del centrodestra, entrambi dati al 33,3 per cento.

Anche Matera sembra destinata al ballottaggio: qui Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma (centrosinistra) al 18,6%.

Situazione identica ad Arezzo dove il centrodestra sfiora la vittoria al primo turno: Alessandro Ghinelli però si ferma al 48 per cento mentre il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli arriva al 31,7%. Dunque si va al ballottaggio. A Macerata, invece il centrodestra strappa il comune al centrosinistra al primo turno: vince Sandro Parcaroli

Il centrosinistra ottiene due risultati significativi sul piano simbolico in Emilia-Romagna, vincendo a Faenza e a Imola (riconquistata dopo due anni).