Consiglio europeo, Prodi: "L'Europa abbandoni unanimità, ok stategia italiana"

L'ex presidente di Consiglio e Commissione europea, Romano Prodi, gha parlato a Rai Radio1, per il Gr1 delle 8.00, intervistato da Sonia Oranges. Alla domanda: 'Come si sta comportando l’Italia?', Prodi ha risposto: “Bene, nel senso che, partiti debolissimi 4 mesi fa, si è costruita un’alleanza con Francia e Spagna, un’alleanza è importante per cui la Germania ne ha tenuto conto, ma il veto olandese è stato paralizzante", dice. Poi sull’idea di Europa: “Ci sono due concezioni di Europa - aggiunge -. Quella che era britannica, che adesso l’ha presa in mano l’Olanda, che dice: “solo accordi commerciali”; e un’altra che è un’Europa che vuole essere unita e forte perché nel mondo ormai ci sono solo dei giganti". Alla domanda: “Cosa deve fare l’Europa?”, Prodi ha risposto: “Prima di tutto darsi regole normali, cioè che si vota a maggioranza. Con l’unanimità, ogni nano fa il gigante e non si gestisce neanche un condominio.” Infine una parola sui mercati: “Se non si conclude in fretta qualche rimbalzo negativo ci sarà”.