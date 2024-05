Ucraina, Conte ad Affari: "La Nato va riformata non smantellata"

Nato, Conte: "Riformarla, non smantellarla"

"Smantellare la Nato oggi significa a nostro giudizio esporre l'Europa, ancora impreparata, a pericoli tremendamente concreti. Per questo noi, realisticamente, crediamo sia urgente non il suo superamento bensì la sua riforma". Con queste parole Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, commenta con affaritaliani.it l'uscita provocatoria di Marco Tarquinio (candidato indipendente con la lista del Pd alle prossime elezioni europee) sullo scioglimento della Nato.

"Da tempo - continua - sosteniamo la necessità di una vera difesa comune europea che dia all'Europa l’autonomia strategica necessaria per diventare un attore geopolitico autonomo sullo scacchiere globale in grado di difendere i propri interessi, non sempre coincidenti con quelle di Washington. Una vera difesa europea non alternativa ma integrata in una Nato, appunto, riformata e riequilibrata, con un pilastro europeo oltre a quello americano oggi chiaramente egemone, e con una visione non più unipolare, offensiva ed espansiva (com'è diventata dal crollo dell'Urss in avanti) ma multipolare, difensiva e a tutela della pace", conclude l'ex premier.