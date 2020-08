Conte: “Basta politiche di corto respiro per consenso elettorale”

Conte: basta politiche corto respiro per consenso elettorale

"È il momento di mettere fine alle politiche economiche di mero ristoro, di corto respiro, ispirate a logiche corporative e settoriali, chiuse nella sterile strategia della ricerca del consenso elettorale". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella lettera pubblicata da il Foglio con cui aderisce al Manifesto per la fiducia promosso da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e consegnato nelle scorse settimane al Capo dello Stato. *Coronavirus, Conte: superata fase più tragica, ora emergenza economica

"Possiamo dire che il Paese ha superato la fase più tragica dell'epidemia, dando prova di coesione, solidarietà, forza morale - prosegue Conte nella lettera pubblicata sul sito del Foglio con la quale accoglie "con grande piacere" l'iniziativa promossa dalla Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. "In questi mesi l'Italia, pur pagando un costo altissimo di vite umane, che segnano già tragicamente la nostra memoria e la nostra storia, ha costruito una risposta tempestiva ed efficace - ha ricordato il premier -. Le misure di contenimento e di prevenzione adottate dal Governo, dalle regioni e dagli enti locali hanno sortito risultati positivi, grazie soprattutto alla straordinaria prova di competenza e impegno, profuso fino al sacrificio, di medici, infermieri, operatori sanitare, forze dell'ordine e tutto il personale addetto ai servizi essenziali. il Governo, il Parlamento, le forze sociali ed economiche, ma soprattutto i cittadini sono stati posti di fronte alle necessità di assumere comportamenti e decisioni gravose". Conte avverte però che oggi "l'Italia deve fronteggiare una seconda emergenza, quella economica, che può avere pesanti ripercussioni sull'andamento dell'occupazione, dei redditi, dei consumi e degli investimenti".

Conte: con dl semplificazioni vera rivoluzione culturale

"La crisi economico-finanziaria di questi ultimi decenni, acuita tragicamente dagli effetti attuali dalla pandemia, ha dimostrato che solo un corpus organico di riforme strutturali può assicurare la resilienza dei nostri sistemi sociali e istituzionali e generare la fiducia necessaria per la ripartenza dell'economia. Con il decreto legge 'Semplificazioni', adesso all'esame del Parlamento, compiamo un primo passo significativo in questa direzione". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera pubblicata sul sito del Foglio con la quale aderisce al manifesto prtomosso dalla Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. "L'obiettivo primario - spiega - è quello di accelerare la realizzazione delle troppe opere bloccate negli anni, con una serie di interventi mirati. Innanzitutto, circoscriviamo in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio e la responsabilità per danno erariale, riducendo l'incertezza normativa che ha gravato per troppi anni sui funzionari pubblici". Per il presidente del Consiglio, "si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale per la pubblica amministrazione, che potrà operare in un regime di maggiore certezza giuridica e con un'ottica sempre più orientata al risultato. Per la prima volta si sanziona l'amministratore che non agisce, non colui che opera scelte e decide".

Conte: è il momento di passare dall'inerzia al riscatto

"Mai come oggi, all'esito di una crisi epocale, abbiamo l'opportunità di comprendere che siamo una comunità fondata su un ideale di giustizia redistributiva e sulla promessa della prosperità che nasce dal cambiamento e dell'innovazione". "Non è più tempo di rinviare il cambiamento. La stessa denominazione del piano di investimento europei, Next Generation EU, suggerisce la missione che ci attende: investire per il futuro dei giovani. È il momento di intraprendere, con determinazione e fiducia, un percorso nuovo, per passare dall'inerzia al riscatto".