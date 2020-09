Conte conquista sempre più gli italiani. A destra cresce Salvini e cala Meloni

Il feeling fra Conte e gli italiani si consolida sempre di più. E più in generale si rafforza il legame anche fra gli italiani e il governo. Non c’è dunque crisi scolastica, sanitaria o tra i partiti di maggioranza che tenga: il premier continua a crescere nel gradimento dei cittadini italiani. Un vero e proprio fenomeno. È quanto emerge dall'ultima rilevazione Ipsos, l'istituto demoscopico diretto da Nando Pagnoncelli, che ha recapitato a Palazzo Chigi in queste ore il fresco Cruscotto della settimana.





Come si può vedere dal grafico qui sopra, Conte cresce di due punti e raggiunge il 65 per cento del gradimento. E con lui sale anche il governo, anch'esso di due punti, al 62 per cento. Alla faccia di chi, anche tra i giornaloni, canta spesso le odi funebri di un esecutivo che continua ad avere il favore dei cittadini e che è tenuto insieme proprio dall'"avvocato del popolo".

Per quanto riguarda i partiti, tra le forze di governo scende al 18,4 per cento (-1,2 per cento) il Movimento Cinque Stelle che paga alcune divisioni interne, mentre il Partito democratico sale dello 0,7 al 19,7 per cento. Leggero aumento anche per Italia Viva, +0,3 al 2,7 per cento. Nell'opposizione stabile piccola crescita per la Lega (25,4%, +0,2%) e per Forza Italia (+0,4% al 7,5%), Scende invece Fratelli d'Italia, che perde ben due punti e dal 17 cala al 15 per cento.

Per quanto riguarda il referendum costituzionale sembra non esserci gara, con il 75 per cento degli intervistati che pare orientato per il "sì" alla riduzione del numero dei parlamentari e solo il 25 per cento sul "no". Ma c'è ancora il 17 per cento di indecisi.





Interessante è anche quanto emerge nei partiti del centro-destra, con un inedito rimescolamento: cresce il leader della Lega Matteo Salvini (+1) che rinsalda le linee del Carroccio "rosicchia", per la prima volta dopo tante settimane, punti preziosi a Giorgia Meloni, nella classifica del gradimento sui leader. La "donna forte" di Fratelli d'Italia sembrava inarrestabile e destinata a prendere il timone di comando del centrodestra. Ora invece i suoi rivali interni crescono di 1 punto (Salvini al 32 e Berlusconi al 25) mentre lei cala dal 36 al 35. Il leader di Forza Italia, in particolare, potrebbe anche avere sfruttato la vicenda personale del contagio da Covid-19.

Tra gli altri resta stabile il ministro della Salute Roberto Speranza (38), al secondo posto alle spalle di Conte, che come dimostra il grafico qui sopra è protagonista di una crescita inarrestabile che da luglio lo ha portato costantemente sempre più in alto e lontanissimo dal secondo in classifica.

mentre Di Maio cresce di 1 punto al 27. In crescita anche Zingaretti (27, +2) e Bonafede (24, +3). Cresce di un punto anche Renzi (13) ma è ancora lontanissimo dai leader più graditi.