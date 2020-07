Conte: 'Governo attendista? Chiacchiericcio quotidiano e bla bla costante, noi fermi e risoluti'

"C’è un chiacchiericcio quotidiano, un bla bla costante e continuo che spesso affiora sulle pagine dei giornali, soprattutto nei titoli, che ci descrive come un governo attendista, incapace di prendere decisioni risolute. La realtà dei fatti dice il contrario. Questo Governo ha assunto decisioni mai prese nella storia repubblicana", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. "Questo Governo si è assunto la responsabilità anche di apparire a tratti e di essere descritto ingiustamente come illiberale. Fa ridere che questo Governo sia definito in questi termini. Noi abbiamo preso decisioni ferme e risolute e siamo pronti a prenderle nell’interesse del Paese anche in futuro. Noi siamo quelli dei protocolli di sicurezza più solidi e intransigenti. Siamo quelli della semplificazione, come vedrete, più coraggiosa che sia stata fatta nel nostro paese. Noi siamo quelli del piano di rilancio più ambizioso che sia stato illustrato.