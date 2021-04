Conte lancia 'lineaguidamovimento'. Mail dedicata ai parlamentari M5S

M5s: Conte, non abbandonare le 5 stelle, ma guardare avanti - Non bisogna abbandonare "le 5 stelle", ma serve aggiornarci "sia a livello nazionale che internazionale". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti della galassia M5s, l'ex premier Giuseppe Conte. "Abbiamo il dovere di guardare avanti" ha, in sintesi osservato, si apprende ancora, sottolineando il ruolo centrale della formazione e aggiungendo che il futuro centro di formazione serve a metter in rete le esperienze amministrative.



M5s: Conte, rifondarlo grande sfida per allargare obiettivi - "Mi rendo conto che la rifondazione del Movimento e' una grande sfida, ma questo non significa abbandonare gli obiettivi ma allargarli". Lo ha detto, secondo quanto si apprende da fonti M5s, l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai deputati M5s.



Conte: partito o Movimento? Definizione interessa fico secco - "Siamo un partito, siamo un Movimento? Non ci interessa un fico secco". Dobbiamo organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi. Lo avrebbe detto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai deputati M5s.

M5s: Conte ai parlamentari, diamoci del tu - "Diamoci tutti del tu". E' l'invito dell'ex premier ai parlamentari. Conte lo ha fatto, si apprende, dopo l'intervento di un deputato, spiegando che gia' lo aveva detto a chi ha potuto incontrare quando era presidente del Consiglio.

M5s: Conte, aprirsi ai territori per dare e trarre entusiasmo - Il Movimento deve "aprirsi ai territori: dobbiamo restituire entusiasmo e trarre entusiasmo". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il leader in pectore M5s, Giuseppe Conte, ai deputati.

M5s: Conte lancia 'lineaguidamovimento', mail dedicata ascolto - Un indirizzo mail dedicato per ricevere indicazioni dai parlamentari per continuare il dialogo e ricevere suggerimenti. La 'lancia' l'ex premier Giuseppe Conte ad inizio della riunione con i deputati M5s: e' 'lineaguidamovimento'.