Conte liquida Travaglio e la teoria del Conticidio: "Nessun complotto"

Giuseppe Conte non crede al 'Conticidio': liquida Marco Travaglio e la teoria del complotto contro l'ex premier.

"Lei crede al 'Conticidio' per mano di un complotto internazionale?", gli viene chiesto nel corso dell'intervista al Corriere della Sera.

E lui replica:

"Nessuno ha mai pensato a un complotto internazionale. Il mio governo ha sempre ricevuto forte sostegno dalle cancellerie europee, anche perchè se non lo avesse avuto, l'Italia non avrebbe ottenuto l'affidamento per i 209 miliardi del Recovery"