Conte: "Non lascio la guida del M5S. Sostegno a Draghi non in discussione"

"Il M5s rimarra' sempre la prima forza politica, questo lo assicuro, a occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica, transizione digitale, beni comuni". Lo dice Giuseppe Conte uscendo dalla sede del M5s. "La scisisone e' un fatto che non va trascurato, ma noi rimaniamo forti con i nostri valori con i nostri ideali e con il nostro progetto politico. Le ragioni per cui i portavoce M5s stanno lavorando non sono venuti meno e portaremo avanti il nostro mandato", aggiunge Conte a chi gli chiede se non abbia pensato di lasciare la guida del Movimento.

M5s, Conte: con Draghi, su collocazione Nato-Ue no lezioni - "Il sostegno a Draghi non e' messo in discussione". lo ha ribadito il presidente M5s, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti all'uscita dalla sede dei Cinque Stelle. "Anche ieri, quando obiettivamente delle istanze elementari in un sistema democratico sono state un poco conculcate. Perche' noi chiedevamo ne' piu' ne' meno un piu' ampio coinvolgimento delle Camere, visto che siamo in una crisi, e siamo stati messi in difficolta', ma il nostro appoggio al governo non e' stayo in discussione", ha aggiunto Conte. "Sui giornali tutti i giorni si parla della nostra permanenza al governo. Non dobbiamo chiarire ogni giorno quello che da noi non e' mai messo in discussione. Questo vale per la alleanza euro atlantica, per la collocazione europea. Non posso accettare dopo aver fatto per due volte il presidente del consiglio in contesti difficili, in cui venivano delle spinte - quelle si' - che potevano far sorgere dubbi sulla collocazione italiana, ho tenuto sempre la barra dritta, non accetto lezioni. Il sostegno a Draghi non e' messo in discussione".



M5s, Fico: Di Maio è già il passato, italiani hanno altri problemi - La scissione con l'uscita del ministro degli esteri, Luigi di Maio, "per me è avvenuta ieri ed è già il passato". Cosi il presidente della Camera, Roberto Fico, rilasciando alcune dichiarazioni ai cronisti a margine di un pranzo con il leader M5S Giuseppe Conte e i big del partito. Gli "italiani -ha proseguito - hanno altri problemi". Certo, ha chiosato, una scissione è un "grande classico" e rappresenta la "banalità della politica" che "allontana i cittadini".

M5S, Fico: quella di di Maio è un'operazione di potere - L'uscita del ministro degli esteri, Luigi Di Maio, è "un'operazione di potere, non un'operazione di politica". Cosi il presidente della Camera, Roberto Fico, rilasciando dichiarazioni ai cronisti a margine di un pranzo con il leader M5S Conte e i big del partito.