"Conte premier - Renzi a casa!" Appare foto sul Facebook di Chigi. "Hacker"

Spunta, per pochi minuti, nelle storie Facebook del profilo ufficiale del premier Giuseppe Conte un post che invita all'iscrizione al gruppo 'Conte premier - Renzi a casa!'. "Se vuoi mandare Renzi a Casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo", si legge nel fotogramma, sopra campeggia uno scatto del premier sorridente e il viso di Renzi contratto in una smorfia. Scorrendo l'immagine si passa al profilo del gruppo pro Conte -3.420 membri all'attivo- dove nelle ore scorse ha pubblicato un post anche l'account ufficiale del M5S. Interpellato dall'Adnkronos, lo staff media di Palazzo Chigi nega di aver postato la storia che rimanda al gruppo. "Stiamo facendo verifiche per capire cosa è successo - spiega il responsabile media, Dario Adamo - ma io e il mio staff siamo estranei alla cosa". Non è escluso che il profilo Facebook del premier sia stato hackerato.

Nella sezione informazioni del gruppo 'Conte premier - Renzi a casa!' si può leggere il nome dell'account che lo amministra: si tratta della pagina Facebook 'Infopolitica', che sulla sua home condivide post filo-M5S, promuovendo l'iscrizione a gruppi a sostengo dei magistrati Piercamillo Davigo e Nicola Gratteri e di giornalisti come Sigfrido Ranucci, Luisella Costamagna e Gaetano Pedullà. La pagina è collegata a un sito, informazionevera.it, non più attivo.