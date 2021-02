Conte: "Torno semplice cittadino. Impegno a proseguire questo percorso"

Conte: da oggi torno semplice cittadino ma impegno prosegue =AGI0513 3 POL 0 R01 / == Conte: da oggi torno semplice cittadino ma impegno prosegue = (AGI) - Roma, 13 feb. - "Da oggi non sono piu' Presidente del Consiglio. Torno a vestire i panni di semplice cittadino. Panni che in realta' ho cercato di non dismettere mai per non perdere il contatto con una realta' fatta di grandi e piccole sofferenze, di mille sacrifici ma anche di mille speranze che scandiscono la quotidianita' di ogni cittadino". Lo scrive su facebook Giuseppe Conte, nel giorno del passaggio di consegne con il successore Mario Draghi. "E' davvero necessario che ognuno di noi partecipi attivamente alla vita politica del nostro Paese e si impegni, in particolare, a distinguere la (buona) Politica, quella con la - P - maiuscola, che ha l'esclusivo obiettivo di migliorare la qualita' di vita dei cittadini, dalla (cattiva) politica, intesa come mera gestione degli affari correnti volta ad assicurare la sopravvivenza di chi ne fa mestiere di vita", aggiunge Conte. "Insieme a tanti preziosi compagni di viaggio abbiamo contribuito a delineare un percorso a misura d'uomo, volto a rafforzare l'equita', la solidarieta', la piena sostenibilita' ambientale. Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a proseguire questo percorso. La chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere. Con l'Italia, per l'Italia. Grazie", conclude.