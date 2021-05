Coraggio Italia al 2/3%, obiettivo 6/7. Rumor: in arrivo deputati ex M5S

Coraggio Italia è la seconda operazione politica nazionale di Giovanni Toti. La prima, Cambiamo!, non ha avuto una grandissima fortuna e, a parte gli ottimi risultati alle elezioni amministrative e regionali in Liguria, nei sondaggi non è mai andata oltre l'1,4%. Ora, però, al fianco del Governatore ex Mediaset ed ex Forza Italia c'è anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e non pochi parlamentari che arrivano da Forza Italia. Non solo. Stando a quanto risulta ad Affaritaliani.it, all'inizio della prossima settimana altri 2 o 3 deputati ex M5S e ora nel gruppo Misto dovrebbero aderire a Coraggio Italia. Con l'obiettivo di arivare a quota 10 senatori anche a Palazzo Madama per poter dar vita a un gruppo autonomo.

Ma quanto vale oggi e quanto potrà valere alle prossime elezioni Coraggio Italia? Molto cauto il vice-presidente di Swg Maurizio Pessato. "Ad oggi è difficile dirlo, dipende da che cosa accadrà in Forza Italia. Comunque stiamo testando il nuovo partito e lunedì 7 giugno avremo il dato con il consueto aggiornamento al tg de La7 di Enrico Mentana". Secco il commento di Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli: "Oggi Coraggio Italia vale il 3% e in prospettiva può sostituire Forza Italia, destinata a scomparire, arrivando al 6-7%". Il sondaggista e ricercatore Alessandro Amadori è più cauto e stima ad oggi "un 2% per la formazione di Toti e Brugnaro, in quanto si tratta ancora di un soggetto politico embrionale, generico e fluido. In prospettiva però può raggiungere il 6-7% pescando nel bacino elettorale di Forza Italia che a breve sarà senza contenitore". Renato Mannheimer (Eumetra) stima oggi "un valore tra l'1,5 e il 2%" mentre "in prospettiva Coraggio Italia potrebbe arrivare fino al 4%, non di più".