Coronavirus, 5 Regioni verso la chiusura. Il lockdown totale il 9 novembre

Il governo prepara la lenta ma inesorabile chiusura totale. I numeri non danno altra possibilità, i contagi sono in continuo aumento e gli ospedali gridano aiuto. L’indice di trasmissibilità proietta presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4, il più grave tra quelli previsti dall’Iss. Negli ultimi giorni avrebbe già superato il livello di 1,5 registrato la scorsa settimana e riferito al 12-18 ottobre. Si procederà con un nuovo Dpcm - si legge su Repubblica - da varare la prossima settimana in assenza di dati confortanti sul fronte dell’epidemia. Un nuovo passo verso il lockdown, anche se non pesante come quello del marzo scorso.

Ecco come il governo si prepara a fronteggiare il virus nei prossimi dieci giorni. Non ci sono solo Milano e Napoli, ma anche Regioni sotto pressione come Piemonte, Liguria, Umbria, Calabria e Lombardia che potrebbero chiudere prima delle altre. Per questo, - prosegue Repubblica - Palazzo Chigi e il ministero della Salute si muovono su un doppio binario. Il primo è favorire strette di sindaci e governatori. L’altro è ragionare - ufficiosamente - di un nuovo giro di vite nazionale. Nulla di definitivo, ancora: ma senza un’inversione di tendenza nei prossimi giorni, altre misure arriveranno. Probabilmente a ridosso del passaggio parlamentare di Conte del 4 novembre. Di certo, entro il 9: è la data limite di cui sono a conoscenza alcuni vertici della pubblica amministrazione, che hanno iniziato ad attrezzarsi per questa eventualità.