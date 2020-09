Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: discoteche e stadi ancora chiusi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm che conferma le misure adottate con l'ultimo provvedimento del 7 agosto e in scadenza oggi. La proroga si estende fino al 30 settembre. Rimane l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi, nei luoghi all'aperto quando non è possibile garantire il distanziamento e nei luoghi della movida dalle 18 alle 6 del mattino.

Comparirà nel documento anche le indicazioni sul limite della capienza all'80% sui mezzi pubblici, come da accordo nella conferenza Stato-regioni. Il limite di capienza non è previsto sugli scuolabus se il viaggio dura meno di un quarto d'ora. Obbligatori i test per i rientri dai Paesi a rischio. Le discoteche restano chiuse così come gli stadi.

Il nuovo Dpcm inoltre, autorizza i ricongiungimenti internazionali: fino a oggi l’ingresso e il transito nel territorio nazionale era consentito solamente a coloro che avessero: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.