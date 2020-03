Coronavirus, Crimi: "Serve nettezza". E Renzi chiede lo stop ai mutui

Coronavirus: Renzi, bene Conte, ora stop mutui

"Bene il Premier Conte sul fatto di considerare tutta Italia zona rossa. Bene anche sul commissario per l'emergenza. Adesso servono aiuti alle famiglie e alle imprese: liquidita' per tutti stop mutui 2020. Vinceremo insieme la sfida del #coronavirus". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, leader di Iv.

Coronavirus: Zaia, ben venga nuova misura Governo

"Ben venga questa misura del Governo, che ho sempre auspicato in tempi non sospetti. Il criterio di lotta ad un virus sarebbe insostenibile con restrizioni a macchia di leopardo, coma fatto finora". Lo dice all'ANSA il governatore Luca Zaia, commentando i nuovi provvedimenti validi in tutt'Italia per contrastare il Coronavirus. " I virus - aggiunge - non conoscono confini territoriali e abbiamo l'obbligo di difendere la salute dei cittadini”. Per Zaia di fronte ad un virus per il quale non esiste vaccino "e' fondamentale applicare la politica del contenimento. L'esperienza della quarantena di Vo' dimostra scientificamente che i casi positivi crollano con l'isolamento fiduciario". Adesso, prosegue il governatore del Veneto "e' cruciale l'impegno di tutti perche' la prima cura al virus siamo noi cittadini. Se ci sara' un buon lavoro di squadra nel rispetto nelle regole, avremo come effetto il rallentamento del contagio e la fine di questa emergenza in tempi ragionevoli". Infine, per Zaia "e' fondamentale che sia riconosciuto questo sacrificio anche al mondo delle imprese, riconoscendo i danni a partire dai primi stanziamenti previsti".

Coronavirus: Mule', assicurare a italiani sicurezza economica

"Ora che il presidente del Consiglio ha annunciato che l'Italia va in quarantena per il Coronavirus allo scopo di arginare l'epidemia, si apra immediatamente il tavolo chiesto e ribadito da Forza Italia e dal centrodestra: assicurare a tutti gli italiani assistenza e sicurezza anche economica. Le misure di contenimento sanitario siano accompagnate immediatamente da rassicurazioni vere e concrete per lavoratori e imprese. E' quello che pretenderemo domani nell'incontro dei leader del centrodestra con il premier Conte. I 7 miliardi e mezzo o qualcosa di "piu' elevato", come dichiarato da Conte, non saranno sufficienti. Con la stessa responsabilita' e con lo stesso coraggio che ha determinato la chiusura di fatto del Paese, si proceda sui tavoli europei a pretendere tutto quanto sara' necessario per garantire la sopravvivenza del sistema produttivo dell'Italia". Cosi' Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

Coronavirus: Crimi, bene nuove misure, serve nettezza

"Il Movimento 5 Stelle e' totalmente concorde con le misure appena annunciate dal presidente Conte e che entreranno in vigore gia' domattina. In queste ore avevamo gia' manifestato la nostra disponibilita' all'adozione di ogni iniziativa utile". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. "Le decisioni assunte si rendono necessarie allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus e di tutelare i cittadini italiani. In particolare, dobbiamo pensare alle categorie piu' fragili - sottolinea Crimi - La situazione esige nettezza e chiarezza e il governo sta affrontando questa emergenza con determinazione. A tutti noi e' richiesta una forte assunzione di responsabilita', di fare la nostra parte in questa battaglia. Il momento e' particolarmente difficile ma siamo determinati ad uscirne ancora piu' forti e sono certo che ci riusciremo", conclude.