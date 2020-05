Coronavirus - Fase 2, Conte: "L'Italia tornerà a correre". Il premier Giuseppe Conte, interviene con una lettera sul quotidiano free-press Leggo: "L'Italia tornerà a correre sostegno e aiuti più veloci per tutti"

"Tornare alla normalita' e' un po' come imparare di nuovo a camminare. Lo Stato conta di esserci per rimuovere e superare gli ostacoli. Un passo alla volta, con prudenza e attenzione, in modo da evitare di cadere e tornare indietro. L'Italia tornera' a correre": lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera al quotidiano Leggo in cui ha avvertito che i prossimi mesi saranno "molto duri e complessi". "Sappiamo che anche gli ultimi decreti legge non potranno essere la soluzione per tutti i problemi economici e sociali che stiamo vivendo", ha ammesso il premier, "siamo al lavoro giorno e notte per fare ancora di piu' e meglio. Il Governo non e' sordo alle tante difficolta' che i cittadini stanno vivendo, e intende affrontarle una per una, assumendosi tutte le proprie responsabilita'".

"Da oggi, dopo la prima ripartenza del 4 maggio, altri milioni di italiani riprenderanno a lavorare", ha ricordato Conte, "ci sono persone, pero', che in queste settimane sono rimaste senza lavoro e senza uno stipendio, commercianti che rischiano di chiudere per sempre la propria attivita', imprenditori che non sanno se potranno continuare a produrre. Saranno mesi molto duri e complessi, non dobbiamo nascondercelo". "Come ho gia' detto piu' volte, stiamo affrontando la prova piu' dura dal Dopoguerra, il Governo ne e' pienamente consapevole", ha sottolineato Conte, "stiamo facendo l'impossibile per venire incontro in tempi ancora piu' rapidi alle esigenze di tutti. Con il decreto Rilancio abbiamo introdotto nuove significative misure economiche attraverso cui rafforziamo ulteriormente il sostegno per i lavoratori, potenziando la cassa integrazione e il bonus per gli autonomi che, attraverso due tranches, potra' arrivare anche a 1.600 euro. Stiamo facendo in modo che questi aiuti arrivino a tutti e in maniera piu' veloce di quanto sia accaduto sino ad oggi".