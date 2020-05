Coronavirus - Fase 2: Zaia: "Pronti a ricorso su esclusione fondi zone rosse". Veneto escluso dal fondo di 200 milioni per le zone rosse

"E' imbarazzante vedere quello che sta accadendo. Noi abbiamo dato l'incarico al professor Bertolissi per ricorrere dappertutto perché il decreto va buttato nel cestino e riscritto. Andiamo davanti a chiunque perché questo decreto è offensivo per i veneti". Così il governatore del Veneto Luca Zaia annunciando il ricorso che il Veneto presenterà conto l'esclusione del Veneto dagli stanziamenti di 200 milioni di euro previsti per le zone rosse. "C'è stato prima un dibattito per la dimenticanza delle zone venete rosse, poi una prima stesura rispettosa delle nostre rimostranze e poi diventa legge una legge in maniera irrituale, e i giuristi dicono di non aver mai visto una cosa del genere, e finisce in Gazzetta un nuovo testo e noi siamo scomparsi".

"Non abbiamo solo Vo ma anche Treviso, Venezia e Padova. Sono tutte zone rosse istituite l'8 marzo che arrivano in coda ai 10 comuni del Lodigiano. Dopo 24 ore da quell'8 marzo tutta Italia diventa zona rosa ma nessuno ha revocato le nostre zone rosse - ha continuato il governatore Zaia - le zone rosse vengono poi revocate il 13 di aprile. E magia... sono sparite tutte le zone rosse del Veneto ma è rimasta la Lombardia e l'Emilia Romagna".