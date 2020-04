Coronavirus e fase due, chi sono i congiunti? Compresi gli "affetti stabili"

Da una prima interpretazione del Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per 'congiunti' -uno dei punto più discussi del testo- si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul Dpcm.

I dubbi su seconde case e attività outdoor

Accesso alle seconde case e attivita' outdoor (camminate sui sentieri, utilizzo di bici su strada e non, arrampicata, altre iniziative ludico-sportive) in particolare nelle zone montane: due temi particolarmente importanti per i territori e per gli Enti locali, che quindi richiedono un approfondimento dopo la presentazione del Dpcm di ieri sera da parte del premier Conte. Il decreto ribadisce che non sono consentiti spostamenti e che non sono consentite attivita' all'aperto, ma Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani - alla luce di quanto riportato stamani da alcuni organi di informazione chiede al Viminale di chiarire meglio la situazione, anche rispetto alle manutenzioni dei territori da parte di soggetti che non sono imprese (dunque terzo settore, volontariato organizzato). Sono molte le istanze di persone che nelle ultime ore hanno chiesto a Uncem chiarimenti in particolare sull'uso delle seconde case. Di qui la sollecitazione perche' al piu' presto ci siano delle circolari interpretative del Viminale per dare risposte.