Coronavirus, Fassino (Pd): "Scuole? Usiamo i navigator per le riaperture"

Per la riapertura delle scuole il tempo stringe, ormai mancano solo 15 giorni e ancora molte cose non sono state chiarite. Tra i vari problemi che ci sono, per far ripartire le lezioni in presenza in sicurezza, c'è quello della mancanza di organico. Dall'ex sindaco di Torino, Piero Fassino - si legge sul Corriere della Sera - arriva una proposta, "Usiamo i navigator del reddito di cittadinanza".

Fassino pungola gli alleati del M5S con la sua proposta: "Cifre alla mano — sottolinea — l’esperienza fin qui condotta dimostra la scarsa incidenza dei navigator nel reperire posti di lavoro per chi beneficia del reddito di cittadinanza. Chi percepisce il reddito di cittadinanza continuerà a riceverlo e la ricerca di occupazione può essere assicurata dai centri per l’impiego». E poi, conclude il deputato: «Un utilizzo dei navigator nelle scuole consentirebbe di rafforzare gli organici del personale Ata dedito in ogni istituto scolastico alle funzioni amministrative e ausiliarie e renderebbe anche più produttiva la spesa oggi sostenuta dallo Stato per i navigator".