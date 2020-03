Coronavirus, Fico chiude all'Esercito. “Opposizioni? Molto collaborative"

Coronavirus, Fico: "Auspico che la collaborazione con le opposizioni continui"

"Ieri alla conferenza dei capigruppo, con i presidenti dei gruppi di opposizione c'e' stata la massima collaborazione come e' avvenuto anche sul voto per lo scostamento di bilancio”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Radio 24. “Auspico - ha aggiunto Fico - che questa collaborazione continui. Sono convinto che debba continuare. Piu' riusciamo a fare un lavoro serio e piu' rendiamo un servizio allo Stato - e continua - il decreto Cura Italia è già operativo, le Camere devono convertirlo in legge. Bisogna fare una discussione per fare dei miglioramenti. Credo che entro il primo maggio il decreto, il 'superdecreto', sarà convertito”.

Poi quando gli viene chiesto un parere sull'ipotesi di presidiare le strade con l'Esercito Fico glissa dicendo: "Questa battaglia si vince con la Sanità e con la responsabilità di ognuno di noi". E proprio sulla sanità il presidente della Camera dice: “Sono per la sanità pubblica. La sanità pubblica è stata depredata negli anni, dobbiamo ripartire dalla sanità pubblica, valorizzarla con una spesa pubblica adeguata. Abbiamo pochi posti in terapia intensiva a causa dei tagli e dobbiamo aumentarla”.