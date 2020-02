Coronavirus, Fiorini (FI): "Governo compromette reputazione e economia Italia"

“Se in Europa ci trattano praticamente da appestati, nonostante che il nostro sistema sanitario sia di gran lunga migliore in confronto a tanti altri, è perché il Governo non ha dato l’impressione di fare tutto il necessario e nei tempi giusti per fermare il diffondersi dell’epidemia da coronavirus. Così facendo la reputazione dell’Italia ne sta uscendo purtroppo compromessa. Per questo chiediamo al Governo di ascoltare e fare tesoro delle nostre proposte”.

Lo afferma la deputata emiliana di Forza Italia Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività produttive della Camera. “Già adesso, in questi giorni e settimane, – continua Fiorini - sta diminuendo sensibilmente il turismo in Italia, anche quello congressuale, ma rischiano di diminuire drammaticamente anche gli ordinativi e i clienti per le nostre aziende, con forti ripercussioni per il Made in Italy, l’economia e l’occupazione. Senza contare l’impatto subito dai mercati in particolare dalla borsa di Milano, che in una settimana si appresta ad annullare i guadagni dell’anno. Il Governo cambi passo mettendo in campo subito misure che rassicurino cittadini, imprese e mercati e facendo capire anche agli altri Paesi che l’Italia è in grado di tenere sotto controllo l’emergenza e di poterla debellare. Se invece si dà l’impressione di un Paese nel panico e che non sa bene cosa fare – conclude Fiorini – le conseguenze negative del coronavirus, sotto tutti gli aspetti, aumenteranno ancora di più”.