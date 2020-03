Coronavirus, i parlamentari di FdI devolveranno l'intera indennità di marzo

«Faremo di tutto per poter sostenere la Nazione. Fratelli d'Italia aderisce alla campagna "Orgoglio Tricolore" promossa dal Secolo d'Italia e dalla Fondazione AN. Come primo gesto concreto tutti i nostri parlamentari devolveranno la loro intera indennità del mese di marzo. Invito consiglieri regionali, amministratori, militanti e chiunque voglia a donare quanto possibile». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.