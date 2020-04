Coronavirus, Rosato (Italia Viva): "Alcune attivitò possono riprendere"

"Serve pensare la graduale ripartenza, lo diciamo da tempo. Non è un interruttore da accendere o spegnere. Ci sono mille problemi da affrontare". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il partito guidato da Matteo Renzi chieda che dal 13 aprile riaprano alcune attività in Italia e quali. "Sul merito ci sono produzioni industriali che possono gradualmente riprendere, con le misure di sicurezza indispensabili, valutando le zone dove è possibile farlo e con che modalità. La stessa cosa vale per il commercio su cui è necessario anche capire come costruire una gradualità di ripresa. L’unica cosa che non possiamo permetterci e di restare immobili pensando che i problemi si risolvano da soli", conclude Rosato.