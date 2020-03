Coronavirus, Rossi: Toscana la prima regione con test asintomatici. Più unità

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a sostegno della campagna di contenimento coronavirus "La Toscana, prima regione a fare test agli asintomatici"



Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, è a sostegno del potenziamento della campagna per contenere la diffusione di COVID-19. La nuova strategia della Regione Toscana sembrerebbe basarsi sulla messa a punto di 500mila test sierologici, con lo scopo di ricerca di anticorpi da COVID-19 all'interno della popolazione stessa, come anche di presenza di unità speciali.

In un video con tema virus postato su Facebook Rossi ha affermato: "La Toscana è stata la prima Regione che ha deciso di fare tamponi anche a coloro che manifestavano segni importanti come sintomi simil-influenzali. Siamo stati i primi a fare i tamponi agli asintomatici, perché abbiamo deciso che tutti quelli che si recano in ospedale dovessero avere un tampone anche in assenza di sintomi". Tra l'altro risponde alle proposte divulgate da Sergio Romagnani, docente di Immunologia dell'Università di Firenze, dicendo: "Condivido molte cose che ha detto e soprattutto lo ringrazio per averci dato conforto e suggerimenti interessanti su come fare una campagna per rilevare la presenza del virus fra la popolazione e gli operatori sanitari".



Il problema dei tamponi per analizzare la diffusione del Coronavirus fino a questo momento è anche di tipo quantitativo, riconosce Rossi che ha continuato sostenendo: "Sul territorio abbiamo già in corso molti tamponi che vengono effettuati con prelievi da unità speciali. Ieri abbiamo deciso coi medici di famiglia di potenziare questo strumento. Per ogni distretto di 30mila abitanti ci sarà un'unità speciale che si muoverà su richiesta del medico".