Coronavirus, Sala supera Fontana. Web sentiment: Conte batte Salvini

“Emergenza e paura”, le parole più digitate. L’analisi del sentiment realizzata da Spin Factor

“Ok alla chiusura delle scuole da un italiano su tre. Web sentiment: Conte supera Salvini e Sala batte Fontana”.

Sono i dati che emergono da una analisi di web e social listening, corredata di approfondita analisi semantica, condotta da Spin Factor - società leader nel campo della consulenza strategica politica, istituzionale e aziendale – negli ultimi 12 giorni, ovvero da quando è scoppiato in Italia il nuovo coronavirus, attraverso la nuovissima piattaforma “Human”, sviluppata proprio da Spin Factor in collaborazione con Osservatorio Social.

Oltre 41 milioni di parole analizzate, tra le decine di migliaia di commenti postati su facebook, twitter e instagram dagli italiani correlati al coronavirus. Tra tutte spiccano: emergenza e paura.

Sorpresa invece per quanto riguarda i principali protagonisti politici intervenuti sulla vicenda, per ruoli istituzionali o per circostanze territoriali: Conte passa da un sentiment positivo del 31,16% dell’ultimo mese a uno del 35,03% dell’ultima settimana, coincidente con l’esplosione del covid-19 in Italia. Salvini, invece, cala dal 35,17% dal 32,99%.

Un focus apposito è stato poi realizzato sui vertici istituzionali di Regione Lombardia e Comune di Milano, Attilio Fontana e Beppe Sala, toccati per primi dalla vicenda. Nell’ultima settimana Sala ha staccato Fontana, che fino all’episodio della diretta facebook in cui ha indossato la mascherina aveva una percezione positiva superiore, attestandosi al 55,04% contro il 51,06%. C’è da dire, però, che entrambi sono percentuali positive molto alte.

“Human è la nostra esclusiva piattaforma di web e social listening in grado di monitorare il parlato della rete e fornire insight e analisi semantica e cromatica. Riusciamo a fornire in maniera approfondita e puntuale indicatori segmentati a livello geografico, demografico e di interessi per fotografare il sentiment e la web reputation e, nonché identificare i principali topics e trend di interesse”, si legge in una nota diffusa da Spin Factor.

“Col tempo abbiamo provato ad affinare un processo molto lineare – dichiara Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor – diviso in due macrofasi: la prima è l’ascolto della rete con raccolta e analisi dei dati. La seconda, conseguente, riguarda l’elaborazione di piani strategici e di piani di comunicazione integrata. Abbiamo deciso di fare un forte investimento economico sulla realizzazione di questa piattaforma e di agganciarla ad una nostra visione positiva del web e dei social network: rispetto a chi utilizza analoghi strumenti di analisi per indirizzare le discussioni verso temi e sentimenti negativi, noi dall’inizio abbiamo scelto di identificare temi e valori su cui elaborare messaggi costruttivi, che tendano a unire la comunità e non a disgregarla. La vera sfida non è l’engagement immediato, che si può ottenere facilmente con post o campagne sensazionalistiche, ma la costruzione di comunità online. Per questo abbiamo deciso di chiamare la piattaforma Human. Ringrazio il team di Osservatorio Social, con cui abbiamo siglato questa importante collaborazione, e con cui siamo già al lavoro su ulteriori progetti innovativi”.

Human è stata realizzata da un team guidato da Antonio Melani, software engineer e data analyst e Valerio Barbato, digital marketing consultant e digital data analyst e da Gaetano Del Prete, software engineer e solution architect.

Spin Factor è stata fondata nel 2016. Ha sede principale a Roma, in via della Scrofa, e sedi a Milano e Napoli. Attualmente la società, guidata da Brunetti, ha un team tutto under 40, formato da 35 persone tra professionisti ed esperti della consulenza strategica e della comunicazione. Nata come società dedicata alla consulenza politica e istituzionale, Spin Factor vanta una scia record di campagne elettorale vinte. Nel 2018 il metodo vincente è stato esportato anche alla consulenza e al posizionamento aziendale.