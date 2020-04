Coronavirus, un errore la nota dell'Italia contro la Russia che ci ha aiutato

Ha scritto, ieri, Mattia Feltri, capo della redazione romana de “La Stampa”: “Il governo Conte, ancora zitto sulle minacce a “La Stampa” e a Jacopo Iacoboni, con che faccia ha da ridire su Salvini Matteo e Meloni Giorgia per Orban ?”.

Nelle ore successive, il ministero degli Esteri ha diramato una breve precisazione.

Con tutto il rispetto, Iacoboni non è il nuovo Indro Montanelli o il conduttore statunitense Dan Rather. E sollecitare al premier, Giuseppi Conte, e al ministro degli Esteri, Gigino Di Maio, la diffusione di una nota polemica con uno Stato, la Russia, che ha dimostrato solidarietà concreta, in questa drammatica fase, e ha inviato aiuti e medici all’Italia, sembra, francamente, eccessivo e non in sintonia con le direttrici, politiche e diplomatiche, del nostro Paese....