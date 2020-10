Coronavirus, una battaglia giusta ma solo insieme alla tutela della terra

Caro Governo, va bene prolungare lo stato di emergenza, va bene l'uso delle mascherine all'aperto (ma avendo cura di precisare che se un cittadino passeggia da solo in campagna non può essere multato), va bene la chiusura di ogni attività nei luoghi dove si accendono focolai, ma è importante che la battaglia contro il Covid 19 diventi una più estesa battaglia per la salute. Il consenso della maggioranza dei cittadini alle misure governative non può escludere iniziative più impegnative, a partire da quelle sulla qualità dell'aria.

Ad aprile si parlava di cambiare il modo di consumare e produrre. Ora questi discorsi sono un po' caduti. Ora è rimasto solo la battaglia delle mascherine: messa così rischia di essere letteralmente una battaglia di facciata. Caro Governo, poco importa se nel resto del mondo il modello capitalista non lo mette in discussione nessuno. Da qualche parte bisogna cominciare. Sarebbe bello se l'Italia fosse in prima fila tra gli Stati che si occupano della salute del Pianeta assieme a quella dei loro cittadini. Si può tenere assieme lo scrupolo nel combattere una pericolosa pandemia e l'utopia di cambiare il mondo.

di Franco Arminio