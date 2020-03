Coronavirus, Zaia: “Forniture? E' emergenza, nuovo cluster a Verona"

Coronavirus, Zaia: siamo in emergenza totale forniture

"Siamo in emergenza totale rispetto agli approvvigionamenti che vanno dalla visiera alle mascherine ai ventilatori e anche ai farmaci. Passiamo giornate intere a chiamare il mondo. Avevamo un carico di respiratori dalla Svizzera che è stato dirottato presso altri lidi, stavano comperando respiratori in Cina e ci sono stati soffiati da chi si può permettere di arrivare lì con la valigia di contanti". Così il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del quotidiano punto stampa. "Partecipiamo a trattative per mascherine che partono da 1 euro l'una e arrivano a 4. È immorale - ha continuato - anche oggi arriveranno mascherine ma siamo sempre sul filo del rasoio. Anche il problema dei farmaci è reale". Il governatore ha poi fatto sapere che anche oggi un altro imprenditore veneto ha iniziato a sperimentare una produzione di mascherine.

Coronavirus, Zaia: mille persone ricoverate e 131 morti

"Sono 1.070 le persone ricoverate in Veneto e 131 morti. Abbiamo pazienti negli infettivi, semintensiva, intensiva che contano come un grande ospedale hub. Sono 1.070 letti sottratti alla degenza ordinaria e dedicati ad una patologia che mai avremmo pensato di avere. Questo è una pandemia". Così il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del quotidiano punta stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia).

Coronavirus, Zaia: Verona nuovo cluster; siamo preoccupati

"Verona è il nuovo cluster che ci preoccupa, è impegnativo, confina con Brescia e sta crescendo in maniera esponenziale".

Coronavirus: nuovo caso a Vo', Zaia 'fisiologico'

"Che ci sia un nuovo caso a Vo' puo' rientrare nella fisiologia, ma Vo' resta la realtà piu' pulita del Veneto. Il virus potrebbe rialzare la testa nel momento in cui cittadini portano il contagio da fuori, come in tutto il Veneto. Non creiamo il mostro". Così il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del punto stampa quotidiano.