Riforma giustizia, Forza Italia: "L'Anm non è interessata alle modifiche, ma solo al fallimento della separazione delle carriere"

Intervista a Costa dopo l'apertura di Meloni al confronto con l'Anm



"Vedo da parte dell'Anm una chiusura totale e assoluta alla riforma", afferma ad Affaritaliani.it Enrico Costa, deputato di Forza Italia e membro della Commissione giustizia alla Camera del partito guidato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando le parole del nuovo presidente dell'ANM Cesare Parodi che, oltre a confermare lo sciopero, ha però anche aperto al confronto con il dialogo con la risposta positiva della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



"Non sono interessati alle modifiche, ma solo al fallimento della separazione delle carriere. Sono certo che il Governo non si farà risucchiare in una finta trattativa dall'esito scontato con mere finalità dilatorie", conclude Costa.