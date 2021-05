Covid, Di Maio-Speranza: da 15 maggio via quarantena da Paesi Ue

COVID: TAVOLO DI MAIO-SPERANZA, DA 15 MAGGIO VIA QUARANTENA PER PAESI UE

Si è svolto questa mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi DI MAIO e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. A quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele.

Di Maio-Speranza, rafforzamento voli Covid free con Usa. Si lavora a voli Covid free per Expo Dubai

Fronte Stati Uniti: saranno potenziati i voli Covid free ed entro la meta' Di giugno l'obiettivo e' quello Di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o Covid). Il governo e' al lavoro anche per organizzare voli Covid free per Dubai, dove da ottobre partira' l'Expo.

Speranza, 50 mln per cure gratuite a pazienti long Covid

"Il Coronavirus puo' lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione. Per questo ho proposto che vengano stanziati 50 milioni di euro affinche' il Servizio Sanitario Nazionale prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e terapie, tutti i pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera. Questo provvedimento consentira', inoltre, di avviare un monitoraggio per acquisire ulteriori dati da mettere a disposizione dei nostri ricercatori". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.