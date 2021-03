Covid e vaccini, Europa bocciata e sì allo Sputnik. Il sondaggio

I cittadini italiani bocciano senza appello l'Unione europea sulla gestione dell'emergenza Covid e sul piano vaccinazioni. L'83,7% del campione ritiene che l'Ue sia in seria difficoltà, mentre a difendere Bruxelles è solo il 16,3%. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi.



Quasi due italiani su tre, il 65,4% del campione, ritiene il vaccino russo Sputnik, non ancora approvato dall'Unione europea, efficace. Non la pensa così solo il 34,6% degli intervistati. Il 65,1% degli italiani ritiene che non sia sufficiente una sola dose di vaccino per diventare immuni al Covid. Favorevole a questa tesi su un'unica dose il 34,9% del campione.