Covid, FdI: Speranza ha mentito sul piano pandemico, si dimetta

COVID: LOLLOBRIGIDA, 'BUGIE SU PIANO PANDEMICO, SPERANZA DOVREBBE DIMETTERSI' - "Fdi annunciò un ricorso al Tar contro il governo, per ottenere tutti i documenti che ci erano stati negati. Abbiamo tentato attraverso il Parlamento, anche con la presentazione di un'apposita mozione, di avere i documenti del Cts, ma Pd, Leu e M5s hanno bocciato le nostre richieste e nemmeno alle interrogazioni che abbiamo depositato, è arrivata una risposta. Con il ricorso accettato dal Tar, i cittadini possono conoscere le mancanze e le lacune che ci sono state sul piano pandemico, che dimostrano una cosa evidente: il ministro Speranza non ha detto la verità". Lo ha affermato il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una conferenza stampa nella quale ha puntato il dito contro le affermazioni fatte in questi mesi dal titolare della Salute sul piano nazionale per fronteggiare il Covid. "Se questo è davvero il 'governo dei migliori' vogliamo ricordare al presidente Draghi che i 'migliori' non mentono. Il ministro della Salute ha la responsabilità di aver nascosto la verità ai cittadini, dovrebbe dimettersi", ha concluso.



Covid:Fdi, Speranza ha mentito su piano pandemico Nel piano del 2006 anche le indicazioni per il piano vaccinale - "Speranza ha mentito sul piano pandemico: si deve dimettere". Cosi' FdI nel corso di una conferenza stampa del capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida con i deputati che hanno fatto ricorso al Tar sul Piano pandemico, Galeazzo Bignami e Marcello Gemmato. "In capigruppo abbiamo chiesto un'informativa immediata del ministro Speranza sulla situazione generale. Domenica scorsa ha dichiaro che non potevano essere riaperti gli impianti sciistici perche' c'erano le varianti, che non sono stati in grado di tracciare" afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia con i parlamentari che hanno fatto ricorso al Tar e interrogazioni parlamentari sulla mancata predisposizione del piano pandemico "a cui la maggioranza non ha mai dato risposte". "Non e' vero che il piano pandemico era solo un piano influenzale e che non sarebbe servito a nulla: se si fosse aggiornato si sarebbe potuto ottemperare alle principali raccomandazioni dell'Oms" ha detto il responsabile sanita' di Fdi Marcello Gemmato che ha aggiunto: "nel piano del 2006 si diceva anche come realizzare un piano vaccinale : se oggi non ne abbiamo uno e' conseguenza diretta del fatto che abbiamo ignorato il piano pandemico".