Covid, il Regno Unito è in un momento critico. Avvio del piano Johnson

Covid: "momento critico" nel Regno Unito

Il Regno Unito è a un "momento critico" nella gestione dell'epidemia di Covid e il premier Boris Johnson si prepara a svelare un sistema d'allerta a 3 livelli. Dopo una riunione del Cobra, il capo di governo si presenterà in Parlamento nel primo pomeriggio prima di tenere alle 18 (le 19 in Italia) una conferenza stampa insieme al ministro delle Finanze, Rishi Sunak, e il responsabile medico dell'Inghilterra, Chris Whitty. Un momento critico ed è assolutamente vitale che tutti seguano le regole che abbiamo stabilito per aiutare a contenere il virus", ha affermato un portavoce di Downing Street. Secondo il piano, ci saranno tre livelli di allerta a seconda del numero di contagi registrati.

Covid: piano Johnson con 3 livelli di allerta

Al livello 1, allerta "media" nelle zone dove il tasso è relativamente basso, sarà in vigore la regola dei sei, il coprifuoco alle 22 per ristoranti e pub, nonché distanziamento sociale e mascherine; al livello 2, "allerta alta", verrà aggiunto il divieto di visite nelle case e di socializzazione al chiuso in ristoranti e pub con membri di altre famiglie. Al livello 3, "allerta molto alta", è attesa la chiusura forzata di bar e pub, casino, palestre e centri scommesse ma non dei ristoranti che potrebbero rimanere aperti fino alle 22. E' probabile che in quest'ultima categoria finiscano Manchester, Newcastle e Liverpool. Il sindaco di quest'ultima Steve Rotheram ha sottolineato che le nuove restrizioni "dovranno essere accompagnate da sostegno finanziario per lavori ed esercizi commerciali".

Il piano verrà discusso domani e potrebbe essere attuato già da mercoledì mentre crescono le proteste di imprenditori e associazioni di categoria, preoccupate per l'impatto sull'economia e in particolare su "l'industria dell'ospitalità" che è stata "decimata".