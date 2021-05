Covid, Renzi rilancia la commissione d’inchiesta. Link per la raccolta firme

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha pubblicato sul suo sito personale l'e-news settimanale, in cui ha lanciato "il link per firmare la petizione per chiedere una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid". Queste le sue parole: "Abbiamo svoltato sui vaccini, diminuiscono i contagi e i decessi. E presto faremo chiarezza sulle pagine oscure degli acquisti legati al Covid".

All'interno della stessa torna a esprimersi sul caso dei suoi rapporti con i servizi segreti: "Insistono con l'Autogrill, come qualche mese fa insistevano con le conferenze all'estero, come qualche anno fa insistevano con le banche. Sono prevedibili: prendono un argomento, lo trasformano in caso e ci si buttano per nascondere il vuoto delle loro idee. Non c'è da arrabbiarsi, amici: sono ossessioni. E le ossessioni, se prese per tempo, possono essere curate. A chi insiste nell'attaccarmi su questi temi - e non sulla politica - rispondo con il sorriso più grande: voi seguite pure le vostre ossessioni, io preferisco seguire i nostri sogni. Perchè è piu' bello così", conclude Renzi.

Infine, si espone anche sul sistema dell'informazione e in particolare sulla Rai: "L'informazione è a un punto di svolta, a cominciare dalla Rai. Il racconto a reti unificate di questi ultimi anni, dai talk ai Tg, non funziona più. Meno male".