Covid, Toti: "No al lockdown. Avanti con interventi circoscritti"

"Siamo già intervenuti nella giornata di ieri chiudendo di fatto tre zone di Genova e abbiamo anche messo in campo ordinanze regionali che vietano gli assembramenti e che prevedono altre misure di contenimento. Se servirà faremo ulteriori interventi, ma sempre sulla base di aree circoscritte. Per il resto attendiamo l'orientamento del governo". Con queste parole il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia pronto a seguire l'esempio della Lombardia.



Per quanto riguarda la scuola, Toti spiega che "in Liguria è già prevista la didattica a distanza al 50% per gli studenti delle secondarie superiori". Materne ed elementari? "Per ora vanno avanti, lasciare a casa bambini e ragazzini significherebbe mettere in crisi tante famiglie. E dai numeri che abbiamo la scuola non è affatto un luogo di contagio, anzi la situazione è ben ordinata e amministrata".



Quanto al temuto lockdown generale, come nel marzo scorso, per Natale, il presidente della Liguria afferma: "Spero proprio che non ci sia. La Regione e il governo devono continuare a lavorare a provvedimenti mirati e circoscritti che sono più efficaci e maggiormente supportabili per il sistema economico", conclude.