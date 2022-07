M5s, Conte rompe con Draghi. L'ironia social sulla crisi di governo

Crisi di governo, Conte rompe con Draghi: l'ironia social fuori controllo

Crisi di governo vicina. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte annuncia di non votare la fiducia sul decreto Aiuti. Per i social è un appuntamento imperdibile: meme, battute e freddure impassano in rete.

"Guarda se a Mattarella nun je fanno perde pure la caparra della casa per le vacanze. Guarda eh", si legge sulla pagina Twitter "Le frasi di osho". La pagina "Non sono un bot" risponde: “Che brutta vecchiaia gli stanno facendo passare”. Ancora su twitter la pagina Dio: “La crisi di governo estiva ormai è una tradizione folkloristica. Ci abbiniamo una sagra?”

La pagina M_Siniscalchi: “Al posto di Mattarella scioglierei le Camere il 15 settembre. All'urlo di: Voi non avete fatto andare in pensione me, io non faccio andare in pensione voi!".