Crosetto conferma l'ex dalemiano: Latorre alla guida dell'Agenzia Industrie

Difesa, si conferma l'asse tra Guerini e Crosetto

L'ex dalemiano Nicola Latorre confermato alla guida dell'Agenzia Industrie Difesa. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la conferma. "La fiducia", ha dichiarato il direttore generale, "che il ministro della Difesa e l'intero Consiglio dei ministri mi ha confermato e di cui sono grato, ci sprona a continuare senza sosta il lavoro teso a consolidare il ruolo dell'Agenzia come asset strategico del nostro sistema Difesa".

"Grazie all'impegno delle dipendenti e dei dipendenti dell'Agenzia abbiamo aumentato le nostre produzioni per servire al meglio le nostre Forze Armate, abbiamo favorito il ricambio generazionale, abbiamo siglato importanti accordi costruendo partnership industriali con le principali aziende del settore, sempre con il preciso intento di qualificare ancor di più l'Agenzia e i suoi stabilimenti come strategici per il Sistema Difesa. A partire dai risultati operativi raggiunti", ha concluso Latorre, "possiamo puntare ora a nuovi e più ambiziosi traguardi di sviluppo".



LATORRE E QUEL LEGAME STRETTISSIMO (FINO AL 2012) CON D'ALEMA

Nato a Fasano, in Puglia, il 14 settembre 1955, Nicola Latorre è stato per tanti anni, di fatto, una sorta di portavoce di Massimo D'Alema. Negli anni d'oro quando Baffino era al potere, quando un giornale, compresi noi di Affaritaliani.it, voleva conoscere il pensiero voleva conoscere il pensiero dell'ex premier su qualsiasi argomento chiamava Latorre. Più di un braccio destra e non a caso è stato dal 1998 al 2000 Capo della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio durante il governo guidato da D'Alema. Nel 2005 è stato poi responsabile per le politiche istituzionali nella segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra.



Nello stesso anno è stato, insieme a D'Alema e Giuliano Amato, uno dei fondatori dell'Associazione Futura. Lunghissima carriera politica la sua, senatore dal 2005 fino alle elezioni del 2018. All'inizio del 2012 la rottura con D'Alema, ormai abbandonato da molti dei suo fedelissimi. E, a quel punto, anche da Latorre che da quel momento è diventato l'ex dalemiano per eccellenza. Il 6 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato la sua nomina come Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa, ente che gestisce le unità industriali della Difesa. E qui di vede il forte legamo politico e personale tra Guerini e Crosetto, che ha portato prima il leader Dem di Base Riformista alla guida del Copasir e ora l'ex dalemiano, rigorosamente ex, a restare sulla sua poltrona di presidente dell'Agenzia Industrie Difesa.